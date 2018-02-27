ANKARA (AA) - Şereflikoçhisar ilçesinde amatör ligde mücadele eden Şereflikoçhisar Belediye Spor'un rakipleri belli oldu.

Belediye Spor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, futbol takımının 2. amatör küme 2. grupta mücadele edeceği ifade edildi.

2017- 2018 futbol sezonu birinci devresinde 9 müsabakanın gerçekleştirileceği, Belediye Spor'un bu sezon Kamspor, Ankara Kartal Spor, Etlikgücü Spor, Ankara Metropol Spor Oftaş Spor, Kalaba Spor, Ankara Seçkin Spor ve Aydınlıkevler Spor ile aynı grupta yer aldığı belirtildi.

Yeni sezon hazırlıklarını tamamlayan Şereflikoçhisar Belediye Spor'un hafta sonu deplasmanda Ankara Seçkin Spor ile karşılaşacağı aktarıldı.