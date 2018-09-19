Seramik sanatçıları Avanos'ta buluştu

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) tarafından el sanatlarıyla ünlü Avanos ilçesinde Türk ve yabancı seramik ve çanak ustalarının katılımıyla 10. Uluslararası Avanos Uygulamalı Seramik Sempozyumu (UAUSS) düzenlendi.

NEVÜ bünyesindeki Avanos Seramik Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASEM), Avanos Kaymakamlığı ve Belediyenin iş birliğinde düzenlenen uygulamalı sempozyumda, Türkiye'nin yanı sıra İtalya, Kanada ve Güney Kore'den gelen seramik sanatçıları, ilçedeki etkinlik alanında oluşturulan açık hava atölyesinde eserlerini ortaya koyuyor.

Sanatçıların "Duvar seramikleri" temalı çalışmasında ürettikleri eserleri, ilçenin farklı bölgelerine kalıcı olarak yerleştirilecek.

Sempozyumun sorumlusu Avanos Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü Mimari Dekoratif Sanatlar Programı Öğretim Görevlisi Bahadır Cem Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kültürlerarası etkileşimin hedeflendiği uygulamalı etkinliğin, 27 Eylül'e kadar devam edeceğini belirtti.

Avanos'un köklü bir seramik kültürüne sahip olduğuna işaret eden Erdem, bunu yabancı kültürlerle harmanlayıp ortaya yeni şeyler çıkarmayı, sanatta ortak bir dil oluşturmayı hedeflediklerini vurguladı.

Erdem, "Ustalarımız ve sanatçılarımız tarafından çeşitli çalışmalar yapılıyor. Bunlar tamamlandıklarında ilçe merkezindeki çeşitli noktalara yerleştirilecek. Avanoslu ustaların yanı sıra yabancı sanatçılarımız ve ülkemizin çeşitli yerlerinden konuklarımız da var." ifadelerini kullandı.

- Doğal güzellikleri çalışmalarına yansıtıyorlar

Etkinlik kapsamında, üç ayrı çalışmasını tamamlamak için gayret gösterdiğini aktaran Kanadalı seramik ustası Philip Read de Avanos'ta atölye çalışmasına katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Üç ayrı rölyef tablo yaptığını anlatan Read, "Mitolojik hayvanlar ve Avanos'ta karşılaştığım insan yüzlerini işliyorum. Ayrıca Kanada ve Türk kültüründe yer alan unsurları bir rölyef pano üzerine işleyerek kültürlerin bir arada olduğu ek bir çalışma yapıyorum. Böylesine güzel bir merkezde bu çalışmaların içinde yer almak beni çok mutlu etti." şeklinde konuştu.

Güney Koreli Seungjoo Baek de Avanos'ta çektiği fotoğraflardan oluşan bir rölyef çalışması yaptığını aktararak, "Çalışmamı, peri bacası ve kedi unsuru ile birleştirmeye çalışıyorum. İlçedeki tarihi yapılar ve doğal güzelliklerden çok etkilendim. Bu güzellikleri sanatıma yansıtmaya çalışıyorum." dedi.

İtalyan seramik ve çanak ustası Antonio Bonaldi de bölgedeki kayadan oyma tarihi kiliseleri yerinde incelediğini, yüzlerce yıl önce insanlar tarafından ortaya çıkarılan bu yapıların yer aldığı bir seramik tabloyu ortaya çıkarmak için gayret gösterdiğini belirtti.

Mağara şeklindeki kayadan oyma, tarihi bin yıl öncesine dayanan kiliselerden çok etkilendiğini dile getiren Bonaldi, "Tarihi yapıların çok da güzel korunduğunu gördüm. Ayrıca Kapadokya'yı oluşturan kültürel varlıkların geçmişte hepsinin el yapımı birer sanat eseri olduğunu görmek de beni çok etkiledi. Çalışmama, burada etkilendiğim unsurları yansıtmaya gayret ediyorum." açıklamasında bulundu.

Etkinlikte yer alan Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Özçelik de bu tür organizasyonların halk, sanatçı ve öğrenci birlikteliğinin pekiştirilmesini sağladığını, farklı ülkelerdeki sanatçılar arasında tecrübe paylaşımı yapılması açısından önemli olduğunu vurguladı.

