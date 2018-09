Sera üretiminde yerli kaynaklar araştırılıyor

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) uygulama serasında yapılan araştırmada, topraksız sebze üretiminde genellikle İskandinav ülkeleri kaynaklı yetiştirme materyalleri yerine yerli kaynakların kullanılması konusunda başarı sağlandı.

AEÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü tarafından yürütülen çalışma kapsamında, özellikle domates ve salatalıkta organik kökenli büyüme düzenleyicilerinin verim ve kaliteye etkisi araştırılıyor. Böylece, topraksız tarım yöntemiyle yapılan sera üretiminde kullanılan ithal besleyiciler yerine yerli ve milli kaynakların kullanılabileceği ortaya konuluyor.

Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Hakan Başak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seralarda yapılan topraksız tarım üretiminde genellikle Hindistan kaynaklı kokopit bitkisi atıkları ve İskandinav ülkelerinden ithal edilen kaya yünü materyali kullanıldığını bildirdi.

Fakülte bünyesindeki serada topraksız tarım uygulaması kapsamında yerli kaynaklar olan asma budaması atıkları ve perlit parçacıkları kullanarak deneme üretimleri yaptıklarını belirten Başak, elde ettikleri başarılı sonuçların ardından farklı oranlarda ayçiçeği sapı ile çeltik ve pirinç kavuzu materyallerini denemeyi hedeflediklerini ifade etti.

"Amacımız milli kaynakların kullanımına katkı yapmak"

Yürüttükleri araştırma sonucunda, ithal ürünler yerine yerli kaynaklar kullanılması için yaptıkları deneme üretimlerinde başarı sağladıklarını belirten Başak, şu bilgileri verdi:

"Seralardaki topraksız tarımda katı ortam kültürleri kullanılıyor. Bunların arasında Hindistan kaynaklı kokopit bitkisi atığı ve İskandinav ülkelerinden ithal edilen kaya yünü denilen madde var. Bunlar pahalı ürünler. Bunların yerine asma budaması atıklarıyla perlit ürünü karışımını kullandık ve başarılı olduk. Seramızda ayçiçeği sapı, pirinç ve çeltik kavuzu kullanmayı da planlıyoruz. Amacımız serada sadece domates ve salatalık yetiştirmek değil, farklı uygulamalarla yerli ve milli kaynakların kullanılmasına katkı yapmak, burada yapacağımız uygulamalarla verim ve kaliteyi artırıcı uygulamalar geliştirmek. Saksı denemesinde kullandığımız materyal kokopit. Hindistan cevizi kabuğundan oluşuyor ve yurt dışından ithal ediliyor. Yaptığımız araştırma projelerinde bu materyale alternatif olabilecek yeni organik atık sınıfındaki ürünlerin de denemeye çalışıyoruz. Yurt dışına döviz göndermeden yerli ye milli kaynaklarımızı kullanıp üretimde bunları değerlendirmeyi hedefliyoruz."

Üreticilere her zaman kapımız açık"

Serada yaptıkları bilimsel araştırmaları bölge çiftçisiyle de paylaşarak verimi artırmaya gayret gösterdiklerini vurgulayan Başak, şunları kaydetti:

"Bu yaptığımız çalışmalarda bölgede seracılığa hevesli olan, örtü altı yetiştiricilikte kendisini geliştirmek isteyen üreticilere de her zaman kapımız açık. Seramızı ziyarete geldiklerinde onlarla her türlü teknik bilgiyi paylaşıyoruz. Pilot üniversite kapsamında daha gelişmiş seralarımız kurulduğunda düzenleyeceğimiz çiftçi günlerinde onlara bölgede bu işin nasıl yapılması ve planlanması gerektiğini, karlı ve verimli bir üretimin nasıl olabileceğini birebir uygulayarak göstereceğiz. Bu konuda eğitimler planlıyoruz. Bu işi amatörce yapanlara da kapımız açık. Onların faydalı ve doğru bilgiye ulaşmalarını sağlama konusunda her zaman bilgi paylaşımına açığız."

Muhabir: Abdullah Yıldız