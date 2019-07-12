Sera mantarı hasatı başladı

KONYA (AA) - Yalıhüyük'te Konya Ovası Projesi (KOP) Tarımsal Eğitim ve Yayım (TEYAP) 2018 Yılı Mali Destek Programı ile desteklenen iki mantar mantar serasında hasat başladı.

İlk ürünün çıkmasıyla İlçe Kaymakamı Muhammed Deniz Kılınç, Belediye Başkanı Hasan Koçer ve İlçe Tarım Müdürlüğü'nden gelen mühendislerinin katılımıyla yetiştirilen ilk parti mantarın hasatı yapıldı.

Programda konuşan İlçe Kaymakamı Muhammed Deniz Kılnıç, "Yalıhüyük'te bugün bir ilki yaşıyoruz. Konya Ovası Projesi (KOP) Tarımsal Eğitim ve Yayım (TEYAP) 2018 Yılı Mali Destek Programı ile desteklenen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinatörlüğünce yürütülen ve 70 bin TL değerinde mantar serası yapıldı. Bugün ilk ürününü alıyor, kendisini kutluyorum. Cebinden bir lira daha çıkmadan proje kapsamında yapılan bu proje ilçemizde bayanların istihdamı noktasında önemli bir örnek oldu. Yıllık yaklaşık 54 bin TL getirisi olacak. Maliyetler düştükten sonra 30 bin TL gibi bir kar bekleniyor. Pazar payı da İzmir Antalya ve Konya’da satışları olacak. Kolay basit bir proje hiçbir zorluğu maliyeti yok, getirisi çok. İlçemizde iki bayan girişimcimiz bunu başardı. Herkesi böyle bir proje yapmaya davet ediyorum."

Belediye Başkanı Hasan Koçer de konuşmasında, ilçede yıl içerisinde tek seradan 10 ton mantar almasının hedeflendiğini ve ortalama 6 lira ürünün satış fiyatı olduğunu söyledi.









