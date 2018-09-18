Şentepe Spor Kulübü sezon açılışını yaptı

ANKARA (AA) - Yenimahalle Belediyesince desteklenen amatör kulüplerden Şentepe Spor Kulübü, 2018-2019 sezon açılışını yaptı.

Barıştepe Halı Saha'da gerçekleşen açılış törenine, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Murat Kandazoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu, Şentepe Spor Kulübü Başkanı Dursun Acar, yöneticiler, muhtarlar ve çok sayıda mahalleli katıldı.

Açılış öncesi kurban kesildi ve dua yapıldı.



Törende konuşan Kandazoğlu da genelde semt kulüplerinin sorunlarının olduğunu ve bu sorunları Şentepe Spor Kulübü’nde görmediğini belirterek, "Semt kulüplerinin sorunları biliyoruz, hakikaten zor şartlarda spor yapıyorlar. Ama bugün görüyorum ki halk da Belediye Başkanı da spora gönül vermiş, kulüplerine sahip çıkmıştır. Bu birlik ve beraberliğin neticesinde eminim ki başarı da gelecektir." diye konuştu.

Belediye Başkanı Yaşar da ilçede yapılan spor yatırımlarını anlattı. 30'a yakın amatör kulübe yer tahsis ettiklerini aktaran Yaşar, şunları söyledi:

"Ayrıca Ankara'nın ikinci büyük kapalı spor salonunu Yunus Emre Mahallesi'ne kasım ayında hep birlikte açacağız. Spor, çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutar. Spor sayesinde çocuklarımızı sağlıklı yetiştirme imkanı buluruz. Amacımız sorgulayan, düşünen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aydınlık yolundan giden nesiller yetiştirmek. Biz Yenimahalle’de bunun için uğraşıyoruz."

Şentepe Spor Kulübü Başkanı Acar ise spora ve sporcuya verdiği desteklerden ötürü Yaşar'a teşekkür ederek, "1984 yılında kurulan Şentepe Spor Kulübü başarıdan başarıya koşmuştur. 34 senelik şanlı mazisinde ilkleri gerçekleştirmiştir. Kulübümüz kapsamlı bir şekilde faaliyetlerini yürütmektedir. Aynı zamanda gençlerimizi kahve köşelerinden, kötü alışkanlıklardan kurtarmak için elimizden gelen her türlü imkanı seferber etmekteyiz. Hedefimiz 3. Lig." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından tören, seymenlerin gösterisiyle devam etti.