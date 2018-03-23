KIRIKKALE (AA) - Keskin ilçesinde Cumhuriyet ilkokulu öğrencileri, "Seninde Bir Dikili Ağacın Olsun" projesi ile 180 fidanı toprakla buluşturdu.

Öğrencilerin Keskin 1. Etap TOKİ konutları yanındaki boş arazide düzenledikleri fidan dikme etkinliğine Kaymakam Muammer Köken ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökdek katıldı.

Kaymakam Köken, okul idaresine projelerinden dolayı teşekkür ederek, böyle projelerle öğrencilerin bilinçlendiğini söyledi.

Fidanları diken öğrenciler de fidanların bakımını araziye gelip, düzenli olarak yapacaklarını belirtti.