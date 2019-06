Senforock Orkestrası Eskişehirlileri coşturdu

- Rock parçalarının senfonik yorumunu yapan Senforock Orkestrası ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, Cumhuriyet Meydanı'nda konser verdi - Alanı dolduran binlerce kişi, "We Will Rock You", "Dönence", "Tamirci Çırağı", "Arapsaçı" ve "Bir Sevmek Bin Defa Ölmek Demekmiş" gibi unutulmaz şarkıları bir ağızdan seslendirdi