Şener Şen'in adı kültür salonuna verildi
Anadolu Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında Şener Şen Kültür Salonu açıldı.
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Devlet Konservatuvarınca düzenlenen Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında Şener Şen Kültür Salonu törenle sanatseverlerin hizmetine sunuldu.
Salonun açılışını AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ile Şener Şen yaptı. Aynı gün, Şen'in başrolünde olduğu "Zengin Mutfağı" oyunu festivalde sahnelendi.
Rektör Prof. Dr. Çomaklı burada yaptığı konuşmada, şunları söyledi:
Anadolu Üniversitesinde açılışı gerçekleştirilen kültür salonuna isminin verilmesine ilişkin görüşlerini dile getiren usta oyuncu Şener Şen, "Anadolu Üniversitesinin, memleketimizdeki yeri çok farklıdır. Buraya seneler önce gelmiştik. İkinci gelişimde ise böyle bir açılışa vesile olan ve beni de buna dahil eden herkese teşekkür ediyorum, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."dedi.
Şener Şen Kültür Salonu'nun açılışından sonra Anadolu Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Festivali'nde "Zengin Mutfağı" adlı oyun sahnelendi.
Vasıf Öngören'in aynı adlı romanından tiyatroya uyarlanan oyunda Şener Şen ile birlikte Doğu Yaşar Akal yönetiyor. Şen'e başrollerde ise Gizem Ergün, Onay Kaya ve Uğur Arda eşlik ediyor.
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