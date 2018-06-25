Senegalliler Dünya Kupası'ndan umutlu

DAKAR

2018 Dünya Kupası'nda mücadele eden Senegal Milli Takımı'nın taraftarları, takımlarının H Grubu'ndan çıkacağına inanıyor.

Senegal Milli Takımı'nın da mücadele ettiği Rusya'daki 2018 FIFA Dünya Kupası, Senegal'de büyük bir coşkuyla takip ediliyor.

Tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'nda mücadele eden Senegal, organizasyondaki ikinci maçında Japonya ile 2-2 berabere kalarak umutlarını sürdürdü.

Birçok Senegalli, Japonya maçını alışveriş merkezlerinde kurulan dev ekranlarda birlikte izlemeyi tercih etti.

Senegal'in gol attığı dakikalar renkli görüntülere sahne oldu.

Muhabir: Alaattin Doğru