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Senegalli miniklerden Erdoğan’a doğum günü sürprizi

Senegal’in başkenti Dakar'daki Terbiye Anaokulunun minik öğrencileri, bugün ülkelerini ziyaret edecek Erdoğan için doğum günü sürprizi hazırladı.

28 Şubat 2018 Çarşamba 14:21
Senegalli miniklerden Erdoğan’a doğum günü sürprizi
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DAKAR (AA) - Senegal’in başkenti Dakar'daki Terbiye Anaokulunun minik öğrencileri, bugün ülkelerini ziyaret edecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a doğum günü sürprizi hazırladı.

Öğretmenleri eşliğinde hazırlık yapan minikler, ellerinde Türkiye ve Senegal bayraklarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a doğum günü mesajı gönderdiler.

Hep bir ağızdan Fransızca olarak "Mutlu yıllar Cumhurbaşkanı Erdoğan" diyen minikler, ellerinde Türkçe ve Fransızca "İyi ki doğdunuz Sayın Cumhurbaşkanımız", "hoş geldiniz", "Joyeux anniversaire Monsieur le President et bienvenue" yazılı mesajlar taşıdı.

"Erdoğan'ı gösterdiği çabadan dolayı tebrik ediyoruz"

Okulun Müdiresi Ndeye Aisatou Ndour Diouf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Terbiye Anaokulu olarak Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hoş geldiniz diyoruz ve doğum gününüzü kutluyoruz.” dedi.

Türkiye’yi Müslüman ülkeler arasında aldığı pozisyondan dolayı çok sevdiklerini söyleyen Diouf, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hem İslam alemi hem de mazlum ve Müslüman çocuklar için gösterdiği çabadan dolayı tebrik ediyoruz ve çok seviyoruz. Bu nedenle kendisine böyle bir jest yapmak istedik.” diye konuştu.

Okullarında Fransızca ve Kur'an-ı Kerim eğitimi verdiklerini belirten Diouf, Türk makamlarıyla görüşerek Türkiye’deki başarılı eğitimi kendi okullarında uygulamak istediklerini söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanDakarDoğum Günü SürpriziDünyaSenegalSürprizTarbiya
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