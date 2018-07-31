Senegal Spor Bakanı Ba: Türkler inşaat işini harika yapıyor

DAKAR (AA) - Summa inşaat tarafından Senegal'in başkenti Dakar'a 35 kilometre mesafedeki Diamniadio'da inşası son aşamaya gelen 15 bin kişilik kapalı spor kompleksi Dakar Arena, içinde 2 restoran, 6 kafeterya, 10 vip salonu, fitnes odaları ve konferans salonlarıyla dikkati çekiyor.

Senegal Spor Bakanı Matar Ba, 8 Ağustos'ta açılacak Dakar Arena'yı ziyareti sırasında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Arenanın Senegal gençliği için önemli bir spor kompleksi olacağını söyleyen Ba, inşaatın bu kadar hızlı ilerlemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Kimse böyle bir stadyumu görmeyi hayal etmiyordu"

"Türkler büyük iş başardı, Senegal gençliğine bir hediyedir bu. Cumhurbaşkanımız Sayın Macky Sall'in vizyonu sayesinde böyle kıymetli bir esere sahip olduk." diyen Ba, arenanın iç kapasitesinin 15 bin kişilik olduğunu, bahçesine ekran konulduğunda 50 bin kişinin burada müsabakaları takip edebileceğini belirtti.

Ba, "Türkler bu işi biliyor, inşaat işini harika yapıyor. Senegal'deki ne spor camiası ne basketbol federasyonu, kimse burda böyle bir stadyumu görmeyi hayal etmiyordu." ifadelerini kullandı.

Kompleksin açılışının Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından yapılacağını ve Türkiye'den üst düzey bir katılım beklendiğini kaydetti.

"Bu arena bütün Afrika'nın gurur kaynağıdır"

Bakan Ba, Türk ve Senegal basketbol milli takımlarının Dakar Arena'da karşılıklı dostluk maçı yapmaları için Senegal yönetiminin Türk yetkililerle görüşmeye başladığını da dile getirdi.

Açılıştan önce spor merkezini görmek amacıyla geldiğini anlatan Ba, "İşini iyi takip eden bir yönetici ve sorumluluklarını yerine getiren bir yönetimle karşılaştım. Bu sayede 10 ay gibi kısa bir sürede bu spor merkezine kavuştuk." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Sall'in sporu önemsediğini, Senegal'de spor alanında büyük yatırımların gerçekleşmesine vesile olduğuna dikkati çeken Ba, "Bu arena sadece Senegallilerin değil bütün Afrika'nın gurur kaynağıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Ba, kompleksin uluslararası düzeyde basketbol, hentbol, futsal, tenis ve boks turnuvalarına da ev sahipliği yapacağı bilgisini paylaştı.

"Hızınıza yetişemiyoruz"

Firmanın Senegal Operasyon Direktörü Mehmet Ünüvar da arenanın 13 bin metrekare üzerine kurulduğunu, yeşil alanla birlikte 10 hektarı bulduğunu söyledi.

Kompleksin inşasında 550'si Türk bin 200'den fazla kişinin çalıştığını aktaran Ünüvar, Dakar Arena'ya yakın bir mesafede fuar alanı da inşa etmeye başladıklarını, açılışının 15 Kasım olarak planlandığını ifade etti.

Firmada inşaat mühendisi olarak çalışan Murat Altun da inşa ettikleri spor kompleksinin havalimanı yolu üzerinde olduğu için gören herkesin dikkatini çektiğini anlattı.

"Arenanın yapımı hızla ilerlediği için ikinci kez gören 'hızınıza yetişemiyoruz' diyordu." ifadelerini kullanan Altun, gelen herkesin yapıyı çok beğendiğini aktardı.