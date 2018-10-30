Senegal Maden Bakanı Gladima: Türk yatırımları Senegal'in kalkınmasına büyük katkı sağladı

DAKAR (AA) - Senegai'in başkenti Dakar'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği tarafından verilen resepsiyonla kutlandı.

Büyükelçi Nihat Civaner'in ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Senegal Jeoloji ve Maden Bakanı Aisatou Sophie Gladima, Senegalli üst düzey bürokratlar, çok sayıda yabancı diplomat ile ülkedeki Türk resmi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Resepsiyonda, iki ülkenin milli marşlarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

Dakar Büyükelçisi Civaner, programda yaptığı konuşmada, Türk milletinin cumhuriyet için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e minnet duyduğunu söyledi.

Senegal'deki büyükelçiliğin Türkiye'nin Afrika'daki en eski diplomatik temsilciliklerinden olduğunu hatırlatan Civaner, iki ülke arasındaki ilişkilerin 55 yıldır dostluk ortamında sürdüğünü vurguladı.

Civaner, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'in ortak vizyonu sayesinde ilişkilerin sağlam ve stratejik bir zeminde ilerlediğini kaydetti.

"Sall ile Erdoğan arasındaki dostluk iki ülkenin dinamik ilişkilerin mührü oldu"

Senegal Maden Bakanı Gladima da Cumhurbaşkanı Sall'ın Türk milletinin bayramını kutladığını belirtti.

Sall ile Erdoğan arasındaki dostluk ve kardeşliğin iki ülkenin dinamik ilişkilerinin mührü olduğunu dile getiren Gladima, bunun birçok yatırımı beraberinde getirdiğini anlattı.

"Türk yatırımcılar, Senegal'in acil kalkınma eylem planına büyük katkıda bulundu." diyen Gladima, Türkiye'nin Senegal'in en büyük ekonomik ortakları arasına girdiğini ifade etti.

Yakın zamanda, Türk firmalarının Senegal'de maden alanında da büyük yatırımlar yapacağını aktaran Gladima, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dün hizmete açılan İstanbul Havalimanı için Türkiye'yi kutladı.

Resepsiyon, Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin ikram edilmesiyle sona erdi.

Muhabir: Alaattin Doğru