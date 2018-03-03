Senegal basını: Dakar ve Ankara arasında samimi iş birliği

DAKAR (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye-Senegal arasında kalkınma alanında iş birliği sağlanması adına gösterdiği çaba ve Türkiye Maarif Vakfının (TMV) ülkedeki okullarına verdiği destek ülke basınında büyük yankı uyandırdı.

Ülkenin önde gelen basın kuruluşları ve gazeteler, attıkları manşetlerle Türkiye ile Senegal arasında var olan dostluk ve iş birliğinin adeta tercümanı oldu.

Senegal'in resmi televizyon kanalı RTS'in yanı sıra Fransızca ve ülkede en çok konuşulan yerel dil Wolofça yayın yapan çok sayıda televizyon kanalı, Erdoğan'ın ülkedeki temaslarını canlı verdi.

Erdoğan'ın savaşçı konuşması

Fransızca yayın yapan yüksek tirajlı gazetelerden L'observateur, ziyareti "Erdoğan'ın savaşçı konuşması" manşetiyle gördü.

Gazetenin ana sayfasında, Erdoğan'ın ziyaretteki konuşmalarından "Kültür ve ahlakımız Afrika'nın istismar edilmesine müsaade etmez", "5 ülke tüm dünya ülkelerinin kaderini belirleyemez", FETÖ ile mücadelemiz devam ediyor", "Senegal'le imzaladığımız 28 anlaşma ile ticaret hacmimiz 430 milyon dolara çıktı" spot başlık olarak geçti.

Ülkenin resmi haber Ajansı Ajans Press Senegal de ziyareti, çok sayıda haberle abonelerine ulaştırdı.

Erdoğan'ın Senegal'i ziyaretine günler kala "Hoş Geldiniz" yazılı Türkçe manşetiyle basılan ülkenin önde gelen gazetelerinden Le Soleil de "Senegal ve Türkiye arasında 430 milyon dolarlık başarı" manşetini attı.

İki ülke arasında demiryolu inşası, hidrokarbür ve turizm alanında yapılan anlaşmalardan bahseden gazetenin içeriğinde BM'de gidilmesi gereken reform konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile mevkidaşı Macky Sall'in aynı görüşte olduğuna dair haberler yer aldı.

Ülkenin günlük gazetelerinden Sud Quotidien de ziyarete ilişkin ana sayfasında "Dakar ve Ankara arasında samimi iş birliği" başlığını kullandı.

Ülke basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Senegal'i ziyareti öncesinde "Dakar, 28 Şubat Çarşamba günü uluslararası diplomasi satrancında verimli hamleler yapan güçlü Türk lider Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamaya hazırlanıyor." ifadeleri kullanılmıştı.

Muhabir: Alaattin Doğru