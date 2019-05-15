Sendikalardan Vali Günaydın'a destek

KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ın bürokraside özellikle Milli Eğitim Müdürlüğü'nde aldığı kararların bazı basın yayın organlarında eleştirilmesine ilişkin sendikalar destek açıklamaları yaptı.

Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan, yaptığı yazılı açıklamada, bir haber sitesinde Vali Günaydın'ın görevlendirmelerde keyfi davrandığı, bürokraside huzursuzluk çıkardığına dair bir haber yer aldığını anımsattı.

Sendika olarak Kayseri'nin ve Türkiye'nin yararına olan tüm çalışmaları desteklediklerini ifade eden Kalkan, şunları kaydetti:

"Sayın Vali'nin 450'ye yakın idarecinin geçici görevlendirmesini iptal etmesi, görevlendirmelerde kamu yararı ilkesini çalıştırması, kurumlara kendi içinden idarecilerin görevlendirilmesi, kamu kurumlarında keyfi atama ve görevlendirmelere geçit vermemesi, ilçelerden şehir merkezine yaptırılan ve adalet duygusunu zedeleyen görevlendirmelere engel olması, gençlerin okuması ve milletine faydalı bireyler olması için resmi kurum ve sivil toplum kuruluşlarının projelerine destek olması takdiri hak eden uygulamalardır. Bu uygulamaların şehrimizin eğitim ve kamu hizmeti kalitesini artıracağını düşünmekteyiz. Sayın Vali'nin uygulamalarından rahatsız olanların, milletin emaneti olan yetkilerini keyfi olarak kullananlar, çeşitli kontenjanlarla makamları işgal edenler, kamu kurumlarını farklı emelleri için dizayn merkezleri haline getirenler olduğu aşikardır. İftira ve fitne odaklarına fırsat vermeyeceğimizi, bürokrasinin lejyonerlerine karşı duyarlı olduğumuzu kamuoyuna saygıyla sunarız."

Türk Eğitim Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Muharrem Çolak da Vali Günaydın'ın 500 civarında görevlendirmeyi kabul etmeyip, kamu yararını gözeterek bu sayının yüzlere kadar düşmesini sağladığını belirtti.

Vali Günaydın'ın devlet kurumlarında görevlendirilecek idarecilerin yine kurum içerisinden görevlendirilmesine öncelik verdiğini ifade eden Çolak, şöyle devam etti:

"Böylelikle kırsaldaki okullarımız öğretmensiz kalmadı. Bu uygulamalar ilimizin eğitim-öğretim faaliyetleri açısından bizi ilgilendiren ve Sayın Valimizi takdir ettiğimiz çok güzel çalışmalardır. Bu çalışmalardan kimin, neden rahatsız olduğu ise herkesin malumudur. Sayın Vali sayesinde yapılacak idareci görevlendirmelerinde güvenlik soruşturmalarının titizlikle yeniden yapılacak olması FETÖ ile mücadelede olması gerekendir. Birilerinin rahatsızlığı yoksa bu yüzden midir? Haksızlığın, usulsüzlüğün karşısında olmak yetmez. Aynı zamanda haklının da yanında olmaktır bizim düsturumuz. İşte bu yüzden birilerinin ahbap çavuş ilişkisini bozan Sayın Valimizin verdiği haklı mücadelede yalnız olmadığını tüm kamuoyuna duyuruyorum."

