Sendika temsilcileri yeni atanan rektörleri ziyaret etti

ESKİŞEHİR (AA) - Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, Memur-Sen Genel Başkan Danışmanı Tarkan Zengin ve Eğitim Bir-Sen 2 No'lu Şube Başkanı Abdurrahman Yıldırım, Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ile Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu'nu ziyaret etti.

Selvi, Zengin ve Yıldırım, öncelikle AÜ rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, yeni görevinde başarılar diledi.

Daha sonra sendikacılar ESTÜ rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu'nu makamında ziyaret ederek tebrik etti.