Şemsiyeli kamuflaj, bisiklet hırsızlarını gizleyemedi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de evlerden bisiklet çalan iki hırsız, şemsiye açarak yüzlerini gizlemelerine rağmen güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkılıp yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Melikgazi ilçesi Yakut ve Yıldırım Beyazıt mahallelerindeki bisiklet hırsızlığıyla ilgili binaların güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Tanınmamak için şemsiye açıp yüzlerini gizlemeye çalışan iki şüphelinin kimliği, fiziki özellikleri ve kıyafetlerinden yola çıkılarak tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Onur Ö. (19) ve Adil Ö'nün (20), daha önce de hırsızlık suçundan haklarında işlem yapıldığı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Kesinleşmiş 4 yıl hapis cezasıyla aranan Onur Ö. ile 6 yıl cezası bulunan Adil Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.