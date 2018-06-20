Şems-i Sivas-i Kur'an Kursu'nun yapımı sürüyor

SİVAS (AA) - Sivas İl Müftülüğü tarafından Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaptırılan Şems-i Sivas-i Yatılı Hafızlık Kız Kur'an Kursu'nun yapımı devam ediyor.

İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, önceki yıllarda Silopi ilçesinde gerçekleşen terör olayları nedeniyle kullanılamaz hale gelen Silopi Kur'an Kursu'nun yerine Sivas halkının destekleriyle İl Müftülüğü tarafından yatılı Kur'an kursu yaptırılıyor.

Sivas'ın önemli değerlerinden olan Şemsi Sivas-i'nin isminin verileceği Kur'an kursunun temeli 18 Aralık 2017'de atıldı. Kaba inşaatı bitmek üzere olan Kur'an kursunun 2018-2019 eğitim öğretim yılında açılması planlanıyor. 2 bin 516 metrekare inşaat alanına kurulacak ve 2 milyon 600 bin liraya mal olan 3 katlı Kur'an kursu, yatılı hafızlık kız Kur'an kursu olarak hizmet verecek.