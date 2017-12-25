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Şemdinli şehidinin evinde yas var

- Irak'ın kuzeyindeki Batin Tepe üs bölgesinde, el bombasının "kazaen" patlaması sonucu şehit olan piyade sözleşmeli er Ferhat Muratoğlu'nun Ankara'daki evinde yas var

25 Aralık 2017 Pazartesi 18:12
Şemdinli şehidinin evinde yas var
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ANKARA (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Batin Tepe üs bölgesinde, el bombasının kazaen patlaması sonucu şehit olan piyade sözleşmeli er Ferhat Muratoğlu'nun Ankara'daki baba evine ateş düştü.

Muratoğlu'nun acı haberi, Ankara'nın Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'ndeki baba evine ulaştı. Sağlık ekipleri eşliğinde eve gelen askeri yetkililer, acı haberi baba Şener, anne Nurten ve kardeşleri Deniz ile Hatice Muratoğlu'na verdi.

Şehit Muratoğlu'nun evinin yakınında 112 Acil Sağlık ekipleri hazır bekletilirken, cadde Türk bayraklarıyla donatıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Altındağ Belediyesi tarafından evin önüne taziye çadırı kuruldu. Şehidin yakınları ve komşuları da başsağlığı dilemek üzere ailenin evine geldi.

Muratoğlu'nun cenazesinin yarın öğle namazı sonrası Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Irak'ın kuzeyindeki Batin Tepe üs bölgesinde, el bombasının "kazaen" patlaması sonucu bir askerin şehit olmuş, iki asker de yaralanmıştı.

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