Selin vurduğu Suriyeli sığınmacılar yardım bekliyor

İDLİB - BURAK KARACAOĞLU/EŞREF MUSA

Suriye'nin Türkiye sınırındaki kamplarda barınan ve sel felaketinde çadırsız kalan en az 25 bin sivil, yardım bekliyor.

Suriye'de, İdlib ve Lazkiye kırsalında iki gün süren ve önceki gün sele yol açan sağanak nedeniyle 11 sığınmacı kampı sular altında kaldı.

Selden etkilenen aileler selden kurtarabildikleri birkaç parça eşyayla nispeten güvenli bölgelere sığınıyor.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Atme sığınmacı kampında yaşayan Mahmut Bekkur AA muhabirine yaptığı açıklamada evindeki bütün eşyalarının sele kapılıp gittiğini söyledi.

Bekkur, "Otururken bir anda sular kamplarımızı bastı. Kamp içindeki su seviyesi bir anda bir metreye kadar yükseldi. İnsanlar, nerede yüksek tepe ve cami varsa oraya sığındı. Evimdeki bütün eşyalar suyla birlikte gitti. Kalanı çöp oldu. Sünger (yatak), hasır battaniye hepsi çöp oldu gitti." dedi.

Selden etkilen bir başka sığınmacı Nebil Avad da kampta yaşayanların uyurken sular altında kaldığını belirtti.

Önceki gün akşam saatlerinde çadırına su dolduğunu ifade eden Avad, "Komşular çocuklarımı çıkardı. Daha kışın ikinci gününde bunlar oldu. Kimse gelip, 'ne lazım' diye sormadı." şeklinde konuştu.

Oday Avad da, "Kamplarımız gitti. Nerede uyuyacağız? Dün sokaklarda kaldık.Üşüyorum. Battaniye ve sünger istiyorum. Selle birlikte battaniyelerimiz gitti." dedi.

"Çok soğuk"

Selden etkilenen Ahmet el Şeyh de, "Her yer sel oldu. Çadırlar sularla yürümeye başladı. İnsanlar ne yapacağını bilemedi. Kimse nereye gideceğini bilmiyor. Çok soğuk." ifadelerini kullandı.

Kamptaki su seviyesinin bir anda yükseldiğini vurgulayan Muhammed Abdulsamet de şöyle devam etti:

"Çocukları dışarıya aldım. Daha yüksek yerlere koydum. Kamptaki suların boşalması için. Türk yetkililerden duvarın birkaç parçasını kaldırıp daha derin tüneller açmalarını rica ediyoruz. Bütün evimdeki eşyalar çöp oldu."

Kamplar bölgesinde yaklaşık 700 bin sivil yaşıyor. Sel, 70 bin sivili etkilerken en az 25 bin sivili de çadırsız bıraktı. Kızılay, AFAD, Türkiye Diyanet Vakfı, İHH İnsani Yardım Vakfı gibi Türk yardım kuruluşları mağdurların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.