KONYA (AA) - Konya'da engellilere yönelik çalışmalarıyla tanınan Gönül Gözü Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Selda Bağcan'a Engelli Dostu Sanatçı ödülü verdi.

Dernek Genel Başkanı Devriş Ahmet Şahin, kendisine eşlik eden Dernek Başkan Vekili Hatice Hale Gürüler ve dernek gönüllüsü Anakız Sonuvar ile Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen Selda Bağcan konserine katılarak, sanatçıya "Engelli Dostu Sanatçı" ödülü takdim etti.

Başkan Şahin, burada yaptığı konuşmada, kentte hem engellilerin ihtiyaçlarının temin eden hem de kültürel etkinlikler düzenleyen bir dernek olduklarını söyledi.

İhtiyaç sahibi engellilere maddi ve manevi destek verme gayretinde olduklarını dile getiren Şahin, "Sekiz yıldır Konya ve ilçelerinde 'Milli hassasiyet ve toplumsal bilinç' sloganı çerçevesinde faaliyet göstermekte olan bir derneğiz. Sizlerin de başta zihinsel engelliler olmak üzere, engellilere yönelik yaptığınız çalışmalar ve ayrıca Pir Sultan Abdal'dan Karacaoğlan'a, Nesimi'den Muhlis Akarsu'ya, Mahsuni Şerif'den Neşet Ertaş'a kadar bir çok eseri kendi yanık sesinizle ölümsüzleştirerek Türk Halk Müziği'ne ve Türk kültürüne yapmış olduğunuz katkılardan dolayı bu ödülü layık gördük." diye konuştu.

Sanatçı Selda Bağcan da verilen ödül için teşekkür etti.

Bağcan, 2018 yılında İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV) tarafından hazırlanan "Yaşam Hakkı-Duvar" adlı klipte seslendirme yaptığını, klibin 10 milyon izlenmeye ulaşması halinde engelliler için yaşam köyü kurulacağını söyledi.

Klibin şu anda 4 milyon izlenmeye ulaştığını belirten Bağcan, herkesi klibi izlemeye davet etti.



