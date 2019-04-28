Selçuklu halıları fuarda tanıtılıyor

KONYA (AA) - Konya'da ziyaretçilere kapılarını açan fuarda sergilenen Selçuklu halıları yoğun ilgi görüyor.

Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Konya'daki TÜYAP Uluslararası Fuar Merkezi'nde Mobilya Dekorasyon ve İdeal Ev Fuarı'nda açılan stantta teşhir edilen Selçuklu halıları ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, yaptığı açıklamada, Beyşehir grubu halı deseni örneklerinin tarih açısından çok büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Dünyanın en değerli halı gruplarından olan Beyşehir Selçuklu halı grubunun, tekrar canlandırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini ifade eden Konuk, "Dezavantajlı gruplara mesleki bilgi ve beceri kazanmaları için ilçemizde geleneksel yün halı dokuma eğitimi verilirken, verilen bu eğitim sonrası ortaya çıkan eserleri Konya'da açılan fuarda ziyaretçilerimizin beğenisine sunduk. Büyük ilgi gören halılarımız, 12 ve 13. yüzyıl Avrupa ressamlarının çok değerli tablolarından alınarak dokunan döneminin en değerli Selçuklu halılarıdır." dedi.