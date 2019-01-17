Selçuklu Belediyesinin

KONYA (AA) - Konya'da Selçuklu Belediyesi tarafından 2016'da başlatılan "Çok Yaşa Bebek" projesiyle 2 yıl içerisinde 14 bin 700 aile ziyaret edildiği bildirildi.



Selçuklu Belediyesi tarafından uygulamaya konan projeyle kırsal kesimler de dahil olmak üzere yeni bebek sahibi aileler tek tek belirleniyor.



İçinde yeni doğan bir bebeğin tüm ihtiyaçalarını karşılayacak battaniye, zıbın, malzeme çantası, şampuan ve oyuncağın yer aldığı yeni doğan bebek çantası hediye ediliyor.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu'da her yıl ortalama 10 bin bebeğin gözlerini dünyaya açtığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Çok Yaşa Bebek projesi ile ailelerimizin mutluluğuna ortak oluyoruz. Dünyaya gözlerini açan tüm çocuklarımızın sağlıklı ve mutlu birer bireyler olarak yetişmeleri ülkemize ve devletimize hayırlı birer fert olmaları en büyük temennimizdir."