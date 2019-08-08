Selçuk Üniversitesi'ne iki merkez kuruldu

KONYA (AA) - Selçuk Üniversitesi'nde Klinik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Savunma Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin kurulduğu bildirildi.

Selçuk Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Resmi Gazetenin 7 Ağustos'ta yayınlanan 30855 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Klinik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Savunma Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulduğu belirtildi.

Merkezlerin amacının üniversite bünyesindeki araştırma ve uygulama hastanesi, fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, uygulama ve araştırma merkezleri ile ulusal ve uluslararası ilgili kurumlarla iş birliği yapmak olduğuna işaret edilen açıklamada, şu görüşlereye yer verildi:

"Klinik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı, tıbbi cihaz, ilaç ve klinik araştırmalarının etik ilkeler çerçevesinde kaliteli ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır. Üniversite ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak. Savunma Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile de üniversite bünyesinde acil durum ve afet müdahale yönetimi ve KBRN alanında yapılacak Ar-Ge projeleri için araştırma çalışmalarını başlatmak ve yürütmek yer alıyor. "



