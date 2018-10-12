Selçuk Üniversitesinde

KONYA (AA) - Selçuk Üniversitesi (SÜ) Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesinde AB destekli yabancı dil öğrenme ve geliştirme semineri düzenlendiği bildirildi.

Ali Akkanat Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Yüksel Gürsoy, yaptığı yazılı açıklamada, fakültede gerçekleştirilen seminere öğretim elemanlarının yanı sıra okulda bazı bölümlerde öğrenim gören üniversite öğrencilerinin de katıldığını belirtti.

Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Gürsoy, Almanya ve İtalya'dan gelen, pek çok farklı ülkede İngilizce öğretmenlerine ve öğretim elemanlarına eğitim veren deneyimli yabancı öğretim üyeleri Leopold Reif ve Michael Schlict tarafından verilen AB destekli turizmde yeni bir yabancı dil öğrenme ve geliştirme uygulaması olan yeepa mobil uygulaması çerçevesinde verilen seminerden turizm işletmeciliği ve turizm rehberliği bölümü öğrencileri ile öğretim elemanlarının istifade ettiğini bildirdi.

Gürsoy, "Seminerde katılımcılara yabancı dil bilmenin önemi ve öğrenmek için yapılması gerekenler anlatıldı. Daha sonra yabancı dil derslerini desteklemeye yönelik sınıf içi aktivite ve uygulamalar konusunda paylaşımlarda bulunuldu. Fakülte olarak yabancı dil faaliyetlerine büyük önem veriyoruz, öğrencilerimizi üniversite içinde ve dışında AB projeleri, Erasmus, Work and Travel gibi programlarla yabancı dil konusunda yönlendirmeye çalışıyoruz. Bugün ise AB tarafından desteklenen bir mobil uygulaması olan yeepa ile ilgili bir seminer düzenledik. Öğretim elemanlarımıza ve öğrencilerimize katkı sağladığına inanıyorum." ifadelerini kullandı.