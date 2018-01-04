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Sela Neden Okunur? Okunuşu ve Anlamı Nedir?

Sela duyulduğu zaman Müslümanların manevi atmosfer içerisinde değişik duygular hissettiği bir güzel sesleniştir. Genel itibari ile Peygamber Efendimize yapılan medhu senalardan oluşmaktadır. Sela Neden Okunur? Okunuşu ve Anlamı Nedir? 4 Ocak 2018

04 Ocak 2018 Perşembe 18:05
Sela Neden Okunur? Okunuşu ve Anlamı Nedir?
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Sela duyulduğu zaman Müslümanların manevi atmosfer içerisinde değişik duygular hissettiği bir güzel sesleniştir. Genel itibari ile Peygamber Efendimize yapılan medhu senalardan oluşmaktadır.

Cuma Günleri Cuma Ezanından önce ve Perşembe günleri yatsı ezanından önce okunarak Cuma Namazını hatırlatır. Ayrıca Sela Bir kişinin öldüğünün haberinin verilmesinden öncede okunabilir.

SELÂ VE ANLAMI

"Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Rasulallah!
Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Habiballah!
Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Nûre Arşillah!
Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Hayra Halgillah!
Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Seyyidel Evveline Vel Ahirin!
Vel Hamdü Lillahi Rabbil Alemin!"

MEALİ:

"Ey Allah'ın Resûlu, salat-u selam senin üzerine olsun!
Ey Allah'ın Habibi, salat-u selam senin üzerine olsun!
Ey Allah'ın Arşının Nuru, salat-u selam senin üzerine olsun!
Ey Allah'ın Mahlukatının Hayırlısı, salat-u selam senin üzerine olsun!
Ey Öncekilerin ve Sonrakilerin Efendisi, salat-u selam senin üzerine olsun!
Hamd Alemlerin Rabbi Olan Allah İçindir!"

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Son Güncelleme: 04.01.2018 18:08
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hayalet4134 2017-03-06 20:29:50

dinlerken içim eridi

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2016-09-19 19:17:04

tamammmmmmmmmmmmmmmmm isssstediğimi allllllllllllammmmmmmmmadım

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CEMRE 2017-07-31 15:19:21

SELA NEDEN BİLEMEYİZKİOKUNUR.

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CEMRE 2017-07-31 15:24:38

SELA COK ÖNEMLİ BİŞEYDİR SELA DAASLIN

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Sümeyye 2017-11-23 18:45:41

Allah bu sesi hiç dindirmesin amiiin

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Ozkan 2017-12-29 11:59:15

Allah kitabinda resuller arasinda ayrim yapmam diyecek, ama selada evvelkilerin ve sonrakilerin efendisi denecek. Bu resmen Allahin kitabina bayrak acmaktir. Muslumanlari daha şuurlu olmaya davet ediyorum.

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