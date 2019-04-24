Sekiz ülkenin gençleri Büyükşehir'de

KAYSERİ (AA) - Avrupa Vatandaşlığı ve Kimliği Derneği’nin organizasyonuyla Kayseri'ye gelen 8 ülkeden 28 genç ve gençlik çalışanı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret etti.

Büyükkılıç, Türkiye’nin yanı sıra Portekiz, Belarus, İtalya, Ermenistan, Yunanistan, Sırbistan ve Ukraynalı 28 gençle bir süre görüştü.

Dernek Başkanı Mustafa Yıldız, Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK’te yapılan girişimcilik ve meslek kurslarını yerinde görmek istediklerini söyledi.

Büyükkılıç da 8 ülkenin gençlerine Kayseri hakkında bilgi verdi.

Kayseri’nin medeniyetlerin başkenti olduğunu ifade eden Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanı’nın adeta bir açık hava müzesi olduğunu ve beş medeniyetin eserlerinin meydanda yer aldığını söyledi.

Kayseri’nin ticaret, endüstri, kültür, turizm, eğitim, sağlık gibi alanlardaki önemini de vurgulayan Başkan Büyükkılıç, belediye çalışmalarından da bahsederek, "Sadece şehrimizin fiziki durumunu iyileştirmekle kalmıyor, bu şehirde yaşayanları daha donanımlı hale getirmek için de çalışmalar yapıyoruz. KAYMEK şirketimizle 7’den 70’e her kesime hitap ediyoruz." dedi.

Ziyaretin sonunda Büyükkılıç’a, Avrupa Vatandaşlığı ve Kimliği Derneği’nin plaketi takdim edildi.