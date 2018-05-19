Şekerbank’tan esnafa Ramazan ayına özel kampanya

İSTANBUL (AA) - Şekerbank, gelenekselleşen kampanyası ile bu yıl da esnaf ve işletmelerin ramazan ayında artacak nakit ihtiyaçlarını “İşinize Ramazan Bereketi” kampanyası ile karşılıyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 65 yıldır üretimi destekleme hedefiyle KOBİ kredilerinde küçük üreticiler ve mikro işletmeleri önceliklendiren Şekerbank, bu yıl da Ramazan ayında nakit ihtiyacı artan esnaf ve işletmelere özel finansman ve Üreten Kart ile yapacakları gıda alışverişlerinde indirim imkanı sağlıyor.

Şekerbank, "İşinize Ramazan Bereketi" kampanyası ile esnaf ve işletmelerin nakit ihtiyaçlarını 29 Haziran 2018 tarihine kadar 36 aya varan vadelerle, 3 ay taksit erteleme seçeneği ve uygun faiz oranları ile karşılıyor.

Banka ayrıca Üreten Kart sahiplerine, 14 Haziran 2018’e kadar tek seferde gerçekleştirecekleri 1000 TL ve üzeri gıda alışverişlerinde ekstrelerinde 50 TL indirim imkanı tanıyor.