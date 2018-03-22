Şekerbank'tan

İSTANBUL (AA) - Şekerbank, iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) tarafından yürütülen "Dünya Saati" etkinliğini destekleyecek.

Şekerbank açıklamasına göre, banka, WWF öncülüğünde düzenlenen ve dünyanın en büyük çevre etkinliklerinden biri olan "Dünya Saati"ne bu yıl da destek verecek.

Etkinliğe 9 yıldır destek veren Şekerbank, iklim değişikliği sorununa dikkati çekmek için 24 Mart Cumartesi 20.30 ile 21.30 arasında Genel Müdürlük ve Kartal Operasyon Merkezi'nin yanı sıra İstanbul dışındaki bazı hizmet binalarının ışıklarını kapatacak.

Avustralya'da 2007'de başlatılan "Dünya Saati" etkinliği kapsamında, iklim değişikliği sorununa dikkati çekmek için her yıl mart ayında 170'ten fazla ülkede ışıklar bir saat boyunca kapatılıyor. Bu yıl 12'ncisi gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında, kentleri ve ülkeleri temsil eden anıtsal yapılar başta olmak üzere binlerce binada ışıklar söndürülecek. Kampanya, 2008'den bu yana Türkiye'den de destek görüyor.