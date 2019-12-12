Son Dakika
Şekerbank'tan 250 milyon TL'lik tahvil ihracı
İSTANBUL (AA) - Şekerbank, 250 milyon TL'lik ve beşinci yılın sonunda itfa opsiyonuna sahip ilave ana sermaye niteliğinde ilk tahvil ihracını tamamladı.Şekerbank'tan yapılan açıklamaya göre, banka sermaye tabanını kuvvetlendiriyor.Bankanın...
Genel 12.12.2019, 10:31
İSTANBUL (AA) - Şekerbank, 250 milyon TL'lik ve beşinci yılın sonunda itfa opsiyonuna sahip ilave ana sermaye niteliğinde ilk tahvil ihracını tamamladı.
Şekerbank'tan yapılan açıklamaya göre, banka sermaye tabanını kuvvetlendiriyor.
66 yıldır üretimin finansmanında öncü rol alan banka, ilave ana sermaye niteliğindeki ilk tahvil ihracı ile bir yandan köklü ve tabana yaygın kaynak yapısını çeşitlendirirken bir yandan da öz kaynak tabanını daha da kuvvetlendirerek ekonomiye verdiği desteği artırmayı hedefliyor.
Şekerbank'ın teknolojik altyapı ve süreçlerini uçtan uca yenilediği transformasyon programının, söz konusu ihracın da desteğiyle önümüzdeki dönemde bankanın sürdürülebilir büyüme hedeflerine ivme kazandırması bekleniyor.
Namaz Vakti 12 Aralık 2019
|İmsak
|06:15
|Güneş
|07:43
|Öğle
|12:40
|İkindi
|15:06
|Akşam
|17:27
|Yatsı
|18:50