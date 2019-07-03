Şeker sandığı ilacı yiyen çocuk tedavi altına alındı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde dedesine ait ilaçları şeker zannederek yiyen çocuk hastaneye kaldırıldı.
İ.Y.Ü, ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.
SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde dedesine ait ilaçları şeker zannederek yiyen çocuk hastaneye kaldırıldı.Kekeç köyü Hamam Mahallesi'nde 2 yaşındaki İ.Y.Ü, dedesine ait ilaçları şeker zannederek yedi. Baba Murat Ü, baygın...
SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde dedesine ait ilaçları şeker zannederek yiyen çocuk hastaneye kaldırıldı.
İ.Y.Ü, ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.