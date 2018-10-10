"Şeker hastaları göz muayenelerini ihmal etmemeli"

İSTANBUL (AA) - Biruni Üniversite Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Banu Acar, şeker hastalığının körlüğe yol açabileceğini belirterek, "Diyabetin kontrol altına alınması diyabetik retinopati (görme merkezinde oluşabilecek kanama, ödem, yeni damar oluşumu) önler ya da ilerleme hızını yavaşlatır. Bu sebeple diyabet hastalarının 6 ayda bir düzenli olarak göz kontrolü yaptırması çok önemlidir." ifadelerini kullandı.

Acar, Dünya Görme Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Dünya Görme Günü'nün önlenebilir körlük ve görme kusurları konusunda küresel dikkati çekmek için her yıl ekim ayının ikinci perşembe günü kutlandığını hatırlattı.

Acar, "Dünya Görme Günü WSD16 için küresel bir tema 'Birlikte daha güçlü' olarak seçilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü’nün 2020 vizyonu 'Görme hakkı' girişimi ile önlenebilir körlüklerin ortadan kaldırılması amaçlanıyor." ifadelerini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü‘nün tahminlerini paylaşan Acar, dünyada 284 milyon görme engelli bulunduğunu, bunların 39 milyonunun kör ve 245 milyonunun da orta veya ileri derecede görme kusuru olduğunu belirterek, görme kusurluların yüzde 90’ının gelişmekte olan ülkelerde ve yaklaşık yüzde 65’inin 50 yaş üzerinde bulunduğunu, 19 milyon çocuğun da görme kusurlu olduğunu bildirdi.





- "3 yaş altındaki çocukların göz taramasının zamanında yapılması gereklidir"





Prof. Dr. Banu Acar, çocuklarda görme engeli sorunlarının küçük yaşlarda başlayabileceğini, erken tanı ve uygun bir tedavi yöntemi ile çocuklarda oluşabilecek görme engelinin önlenebileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın bu sorunları genellikle 3 yaşına kadar düzeltilmelidir. Yoksa bu sorunlar kalıcı görme kaybına neden olabilmektedir. 3 yaş altındaki çocukların göz taramasının zamanında yapılması gereklidir. Bu konuda aileler eğitilmeli ve bilinçlendirilmelidir. Tıpkı aşılarda olduğu gibi çocuklarda 3 yaş göz muayenesinin zorunlu hale getirilmesi çok doğru bir adım olur diye düşünüyorum."





- "Göz muayenemizi ihmal etmeyelim"





Biruni Üniversite Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Acar, yetişkinde körlüğe yol açabilecek sebeplerden birisinin şeker hastalığı olduğuna dikkati çekerek, "Diyabetin kontrol altına alınması diyabetik retinopati (görme merkezinde oluşabilecek kanama, ödem, yeni damar oluşumu) önler ya da ilerleme hızını yavaşlatır. Bu sebeple diyabet hastalarının 6 ayda bir düzenli olarak göz kontrolü yaptırması çok önemlidir." ifadelerini kullandı.

Acar, glokomun (göz tansiyonu), sinsi başlayan ve yavaş gelişen bir hastalık olduğunu, genellikle belirti vermediğini ve hastanın kendisi tarafından hissedilmediğini, tedavi uygulanmadığı durumlarda görme sinirinin bozulmaya ve sonuç olarak görme alanının daralmaya başladığını belirterek, "Görme siniri tamamen harap olduğunda ise körlük oluşur ve geriye dönüşü yoktur. Bu nedenle şikayet olmasa da yılda bir rutin göz kontrolü gerekir." ifadesini kullandı.

Kataraktın "göz merceğinin keşifleşmesi" olduğunu aktaran Acar, şunları kaydetti:

"Önlenebilir körlüklerin en başında gelir. Tedavisi cerrahidir. Kataraktı da ameliyat sürecinin rahat ve çok uzun olmaması adına yıllarca bekletip geciktirmemek gerekir. Sarı nokta hastalığı ise (yaşa bağlı makula dejenerasyonu) 50 yaş ve üzeri insanlarda geri dönüşümsüz görme kaybının en önemli nedenleri arasında yer almaktadır. İlerleyen yaşla birlikte görme noktasında olan hücre kaybı nedeniyle gerçekleşir. Erken dönemde belirlenebilir ve tedavi edilirse mevcut görme düzeyleri korunabilir ve görme kayıplarının ilerlemesi durdurulabilir. Katarakt ve sarı nokta hastalığı gelişimi açısından sigara içilmemesi ve UV ışınlarına maruz kalınmaması önemlidir."

Acar, düzenli olarak yapılan kontrollerle birçok göz hastalığının tedavi edilebildiğini, önlenebildiğini veya durdurulabildiğini belirterek, "Göz muayenemizi ihmal etmeyelim." ifadesini kullandı.



