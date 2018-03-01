Şeker fabrikalarının özelleştirme kapsamına alınması

KIRŞEHİR (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, şeker fabrikalarının özelleştirme kapsamına alınmasına ilişkin, "Kırşehir Şeker Fabrikası'nın önünden herkese sesleniyorum, işçi ve üretici kardeşlerimiz siz fabrikanıza sonuna kadar sahip çıkacaksanız, milletvekilleri ve parti olarak yanınızdayız ve arkanızdayız." dedi.

Ağbaba, CHP milletvekilleriyle Kırşehir'e gelerek, Anıt Meydanı'nda şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı açılan imza kampanyasına katıldı.

Daha sonra Aksaray yolu üzerindeki Kırşehir Şeker Fabrikası'na geçen Ağbaba, fabrika önünde yaptığı açıklamada, "Bu mesele sadece CHP'nin meselesi değildir. Burada her siyasi partiden insan var. CHP'li, MHP'li, İYİ Parti'li, Saadet Parti'li, ÖDP'li, AK Parti'li de var. Partilerin tabanlarındaki herkes bu satışa karşı." diye konuştu.

"Herkes burada 'şeker satılmasın' diye mücadele ediyor." diyen Ağbaba, "Bizim amacımız burada bir olay çıkarmak değil. Amacımız bir hak aramasıdır." ifadesini kullandı.

Ağbaba, şeker fabrikalarının satılmasıyla şeker ithal edilmeye başlanacağını savunarak, "Herkesin bu satışa 'dur' demesi gerekiyor. Kırşehir Şeker Fabrikası'nın önünden herkese sesleniyorum; işçi ve üretici kardeşlerimiz siz fabrikanıza sonuna kadar sahip çıkacaksanız, milletvekilleri ve parti olarak yanınızdayız ve arkanızdayız." dedi.

Bu fabrikaların milletin, halkın malı olduğunu belirten Ağbaba, "Bu şeker fabrikası size emanet. Çocuklarınızın torunlarınızın size emaneti. Gerekirse milletvekiliniz ve kardeşiniz olarak, örgütümüzle fabrikanın önünde yatmaya, sizinle yan yana durmaya hazırız." şeklinde konuştu.

Basın açıklamasına, CHP milletvekillerinin yanı sıra CHP Kırşehir İl Başkanı Yılmaz Zengin, Şeker-İş Sendikası Kırşehir Temsilcisi Bilal Şahin, Petrol-İş Sendikası Kırıkkale Şube Başkanı Recep Sefer de katıldı.

Öte yandan, basın açıklaması öncesinde fabrika önünde güvenlik önlemi alan jandarma ekipleriyle partililer arasında kısa süreli tartışma yaşandı.