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Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi kararına tepkiler

YOZGAT (AA) - Yozgat Şeker Fabrikası'nın özelleştirme kapsamından çıkartılması için, Şeker İş Sendikası Sorgun Şubesi imza kampanyası başlattı. Cumhuriyet Caddesi eski Belediye Meydanı'nda açılan stantlarda başlatılan kampanya...

28 Şubat 2018 Çarşamba 14:23
Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi kararına tepkiler
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YOZGAT (AA) - Yozgat Şeker Fabrikası'nın özelleştirme kapsamından çıkartılması için, Şeker İş Sendikası Sorgun Şubesi imza kampanyası başlattı.

Cumhuriyet Caddesi eski Belediye Meydanı'nda açılan stantlarda başlatılan kampanya hakkında gazetecilere açıklamada bulunan Şeker İş Sendikası Sorgun Şube Başkanı Turgut Gözübüyük, şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin yanlış bir politika olduğunu, özelleştirilip satılması durumunda bölgelerde tarımın, çiftçinin, nakliyecisinin, esnafın ve istihdamın büyük zarar göreceğini belirtti.

Bulunduğu konum itibariyle Yozgat Şeker Fabrikasının kapatılacağını, bunun da Yozgat ekonomisine çok büyük darbe vuracağını ifade eden Gözübüyük, tüm vatandaşları imza kampanyasına katılmaya davet etti.

İmza kampanyası öncesinde Yozgat'ta ve Sorgun'da tüm siyasi parti ve sivil toplum kuruluş temsilcilerini ziyaret edip bilgilendirdiklerini aktaran Gözübüyük, "Pazar günü Başbakan Yardımcımız Sayın Bekir Bozdağ, milletvekilimiz Ertuğrul Soysal'a özelleştirme sonunda bölge ekonomisinin göreceği zararları anlattık. Karşılıklı ve samimi bir ortamda gerçekleştirilen toplantıda Sayın Bakanımız daha geniş kapsamlı bilgi edindiğini, bu sıkıntı ve sorunları bir Yozgatlı olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Başbakanımıza anlatacaklarını özelikle belirtti." dedi.

Gözübüyük, kampanyanın hem Yozgat'ta, hem de Sorgun'da cumartesi akşamına kadar süreceğini de sözlerine ekledi.

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İmza KampanyasıözelleştirmeSorgunŞeker İş
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