KONYA (AA) - PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, hükümetin şeker fabrikalarını özelleştirilmesi konusunda "İtirazlarımızı yüksek sesle de söyledik. Yapmayın dedik ancak yapıldı." dedi.

Konuk, Konya Şeker Fabrikası'nda Konya Pancar Ekicileri Kooperatifinin 66. Olağan Mali Genel Kurulu'na katıldı.

Türkiye'nin maruz kaldığı ekonomik saldırıdan hasarsız çıkabilmesi için gıdada kendi kendine yetebilirliğine dikkati çeken Konuk, "Hepimizin verdiği mücadele üreten ve ürettiği ile kendine yeten bir Türkiye mücadelesidir. Dün ürettiğimizi katma değerli hale getirmek için çıktığımız yolda yalnızdık. Bugün bu kooperatifin yaptıkları Türkiye için yol göstericidir." dedi.

Bir ülkenin siyasi ve ekonomik bağımsızlığı açısından gıda güvenliğinin önemine dikkat çeken Başkan Konuk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gıdada kendi kendine yeterlilik bir ülke için hayati önem taşır. Hele ki ekonomik dalgalanmaların olduğu dönemlerde gıda güvenliği milli güvenlikle eş anlamlıdır. Bizim gibi tarihe damga vurmuş ve bize karşı rövanş bekleyenlerin pusuda fırsat kolladığı milletler için gıda güvenliği çok daha önemlidir. O nedenle biz üstümüze düşeni zaten yapıyoruz. Sektörü yönetenlerden de bizim bu mücadelemize daha çok destek vermesini bekliyoruz. Bunu kendimiz için değil ülkemizin istiklali ve istikbali için istiyoruz."

- Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi

Konuk, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi konusuna da değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Herkese derdimizi anlattık. Önerilerimizi ilgililerle paylaştık. İtirazlarımızı yüksek sesle de söyledik. Yapmayın dedik ancak yapıldı. En başta şunu söyleyeyim, su akar yatağını bulur. Bu özelleştirmede eninde sonunda gerçek mecrasını bulacak ve Türkiye şeker sektöründe üreticinin de içinde olduğu bir modele geçecek. Benim bundan zerre kadar şüphem yok.

Çünkü biz doğru modeli burada yaptıklarımızla ispatladık. Buradan, bu salondan Tarım ve Orman Bakanımızın dikkatini çekmek istiyorum. Sektörde özelleştirilen fabrikaların ham şeker getirip rafine şeker üretmek için çalışma yaptıkları, nabız yokladıkları söylentisi ayyuka çıktı. Bu akıllar akıl değil. Hiç kimse kamış şekerini getirip rafine etme kolaycılığına heveslenmesin."

Konuk ayrıca, "Şimdi rehaveti üstümüzden atmamız gereken zamanlardayız. Kendimiz üreteceğiz, dışarıya midemizden bağlı olmayacağız ve karnımız tok başımız dik duracağız. Bu ülkenin karnını tok edecekler de burada, bu salonda. Daha çok üretmek için beklediğimiz sadece ve sadece üretirken gerisine düşmediklerimizin fiyatlarken gerisine düşmememizi sağlayacak tedbirlerin süratle alınması. Yani enerji, gübre, ilaç, tohum, mazot, yem gibi girdileri yarıştıklarımızla eşit şartlarda kullanmak. Konya Şeker olarak bizim yapmaya çalıştığımız budur." ifadelerini kullandı.