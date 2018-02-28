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Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti başkanları, Kırşehir Şeker Fabrikası'nın özelleştirilmesi konusunda kentte ortak bir yapılanmaya gidilmesi çağrısında bulundu.Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası'nda...

28 Şubat 2018 Çarşamba 17:41
Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi
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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti başkanları, Kırşehir Şeker Fabrikası'nın özelleştirilmesi konusunda kentte ortak bir yapılanmaya gidilmesi çağrısında bulundu.

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TSO) bir araya gelen Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Kırşehir Ziraat Odası, Kırşehir Pancar Ekicileri Kooperatifi, Şeker-İş Sendikası ve MÜSİAD Kırşehir Şubesi başkan ve yöneticileri ortak basın açıklaması yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve İyi Parti’nin destek verdiği belirtilen ortak açıklamayı Kırşehir TSO Yönetim Kurulu Başkan Selahattin Ekicioğlu okudu.

Ekicoğlu, Türkiye'nin şeker fabrikalarını satmaya hazırlandığı bir dönemde Avrupa’nın gelişmiş ülkelerinin şeker fabrikalarını gözü gibi koruduğunu belirterek, Almanya, Fransa, Hollanda ve Polonya gibi ülkeler için çok önemli olduğunu ve devlet bünyesinde tutulduğunu vurguladı.

Özelleştirmenin, stratejik bir ürün olan pancar ve şeker üretiminin geleceğini doğrudan etkileyeceğini ifade eden Ekicioğlu, şeker fabrikalarının geleceği konusunda Karabük Demir-Çelik Fabrikası’ndaki örneğin göz önünde bulundurulmasını istediklerini aktardı.

İlgili kişi ve kurumlarla ortak bir yapılanmaya gidilebileceğini dile getiren Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Şeker fabrikalarının geleceği konusunda Karabük Demir-Çelik Fabrikası’ndaki örneği göz önünde bulundurmalıyız diye düşünüyoruz. Kırşehir Şeker Fabrikasının geleceği için de pancar üreticilerinden, fabrika işçilerine, nakliyecilerden, ilimiz sanayicisi ve tüccarına kadar bu konuda emeği geçen herkesin ortak olduğu bir yapılanma, hem üretimin hem de istihdamın arttırılmasına ve aynı zamanda emeğin gerçek hakkını bulması adına önemli bir uygulama olacaktır. Bu konu ile ilgili bütün kurum ve kuruluşların ortaklaşa çalışma içerisinde üzerine düşeni yapacağını bildiriyor, saygılarımızı sunuyoruz."

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