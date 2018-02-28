Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi

NİĞDE (AA) - CHP Hatay Milletvekili Hilmi Yarayıcı, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine ilişkin, "Birliğimizi, emekten ve üretimden gelen haklılığımızı ve gücümüzü göstermek zorundayız." dedi.

Yarayıcı, Niğde Bor Şeker Fabrikası önünde CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, Şeker-İş Sendikası Bor Şubesi Başkanı Celal Tuğrul ve partililerin katılımıyla yaptığı basın açıklamasında, Türkiye genelindeki 14 şeker fabrikasının özelleştirilmesi için ilana çıkılması kararını eleştirdi.

Bu karara karşı çıkılması gerektiğini ifade eden Yarayıcı, "Birliğimizi, emekten ve üretimden gelen haklılığımızı ve gücümüzü göstermek zorundayız. Bu duyarlılığı Türkiye hattına yayarsak, bunun ortak bir sorun olduğunu anlatabilirsek mutlaka karşılığını bulacağız." dedi.

Milletvekili Hakverdi de şeker fabrikalarının sadece burada çalışan işçilerin evlatlarının geleceği olmadığını dile getirerek, "Tarih hiçbir zaman geriye gitmez, tarih her zaman ileriye ve aydınlanmaya doğru gider. Biz kurtuluş mücadelesi verdik, yeni bir kurtuluş mücadelesi vermeye de hazırız." ifadelerini kullandı.