Şeker fabrikalarını özelleştirme çalışmaları

KONYA (AA) - Şeker İş Sendikası Ilgın Şube Başkanlığı öncülüğünde şeker fabrikalarının özelleştirilmesi ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Ilgın Kaplıcaları Sahib Ata Termal Otel konferans salonunda düzenlenen toplantıya Şeker İş Genel Başkan İsa Gök de katıldı.

Gök, konuşmasında ülkenin zor günlerden geçtiğini, herkesin ülkemizle ilgili duruşunu net bir şekilde göstermesi gerektiğini söyledi.

Ülkemizin bağımsız olmaması ve ekonominin kötüye gitmesi için operasyon yapmak isteyen dış güçler olduğunu ifade eden Gök, şunları kaydetti:

"Her şeyi siyasilere bırakamayız. Biz kendimizi bilgilendirmek ve sorgulamak mecburiyetindeyiz. Siyasilerin bizim adımıza düşünmeleri mümkün değil. Sivil toplum örgütleri ve muhalefet partileri de bunun için vardır. Biz konuyu enine boyuna tartışabilir, sorgulayabilir, problemi kafamızda çözebilirsek, bugün Ilgın’da olduğu gibi doğru şeyleri anlattığımız zaman siyasi irade de yönünü bize dönecektir. Siyasi iradenin her şeyi bilmesi mümkün değildir. Sivil toplum örgütleri bunun için vardır. Bunun için daha çok okumaya ve çalışmaya ülke için mecburiyetimiz var."

Ilgın Şeker Fabrikasının da özelleştirme kapsamına alındığını anımsatan Şeker İş Sendikası Ilgın Şube Başkanı Yusuf Yazır da, "2005 yılında Bor, Ereğli ve Ilgın Şeker Fabrikaları özelleştirme kapsamına alınmıştı. Sendikamızın Danıştay'a açtığı bir dava neticesine satış durduruldu. Bugün yine 14 Şeker Fabrikamız tekrar özelleştirme kapsamına alındı. Biz çalışanlar, üreticiler ve bölge halkı olarak bu özelleştirme bize ne getiriyor, ne götürüyor, buna bakmak lazım. Ben davetimizi kırmayıp gelen tüm misafirlerimize ve genel başkanımıza teşekkür ederim." dedi

Toplantıda, Maden İş Sendikası Konya ve Havalisi Şube Başkanı Yıldırım Beyazıt Çetin, siyasi parti ve STK temsilcileri, şeker fabrikası işçileri ve çiftçiler katıldı.