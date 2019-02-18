KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, şehrin yenilenerek yeniden yapılandırıldığını belirtti.

Bahçeci, yaptığı yazılı açıklamada, Mahalli İdareler Seçimi çalışmaları kapsamında, Kırşehir Galericiler Sitesi ve Organize Sanayi Sitesi'ndeki esnaflarla bir araya geldiğini belirtti.

Esnaf ve vatandaşların talep ve görüşlerini alan Bahçeci, kentte 10 yıl öncesinden bugüne kadar olan değişimi ve dönüşümü herkesin fark ettiğini ifade etti.

Kırşehir için on yıldır sürekli mesai harcayarak, bakanlar, milletvekilleri ve her makam ile görüşerek sorunlara çözüm aradıklarını vurgulayan Bahçeci, şunları kaydetti:

"Programlı ve gündemli ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Şehrimiz yenileniyor, yeniden yapılanıyoruz. Şehrimizin nüfusu 10 yılda yarısı kadar büyüdü, güzelleşerek büyümeye devam edeceğiz, Allah’ın izniyle. Vatandaşlarımıza ve yaptığımız ziyaretlerde de önümüzdeki dönemin projelerini paylaşıyoruz, inanıyorum ki şehrimize emek verenlere hemşehrilerim sahip çıkacak. Önümüzdeki dönem bu güzel projelerle Kırşehirimiz çok daha güzel olacak. 31 Mart 2019 tarihindeki yerel seçimlerimizde başarılarımıza bir yenisini daha ekleyeceğimize hep beraber inanıyoruz. Kırşehir için yapılacak işleri on yıl nasıl vatandaşlarımızla birlikte yaptıysak, yeni dönemde de yine hep birlikte yapacağız. Yatırım, hizmet ve projelerimizin merkezinde halkımız olacaktır. Biz de bu doğrultuda çalışmalarımızı yapıyoruz."