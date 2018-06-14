Şehitliklere bayram ziyareti

ANKARA (AA) - Şehit aileleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla yakınlarının Cebeci Askeri Şehitliği'ndeki mezarlarını ziyaret etti.

Şehitliğe sabah saatlerinden itibaren gelmeye başlayan aileler, kabir ziyaretinde bulundu.

Şehitlerinin bayraklarla donatılan mezar taşlarını yıkayan yakınları, kabirlerin başında dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

Diyarbakır Kulp'ta 1994'te şehit düşen komando er Nuri Bayav'ın babası Nazım Bayav, "Allah Reisicumhurumuzdan razı olsun, bakıyor. Şimdiye kadar kapımız çalınmıyordu, şimdi kapımız çalınmaya da başladı. Bu bayramlar bizim kara geçiyor. Allah, bizi bu duruma düşürenleri kahretsin. Şimdiye kadar bize sahip çıkan da olmadı, Reisicumhurumuzdan Allah bin defa razı olsun, kapılarımızı sık çalıyorlar." dedi.

Hakkari Çukurca'da 1993'te şehit düşen jandarma er Ali Başpınar'ın babası Abdullah Başpınar da "Devletimizden Allah razı olsun, memnunuz. Çok güzel çalışıyor, emekleri var. Bundan başka emek göremedik, inşallah kazanır. Bir de Doğu şehitlerini unutmasınlar, her zaman için gelsinler, görsünler. Ailelerini, annelerini, babalarını yalnız bırakmasınlar." diye konuştu.