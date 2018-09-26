Şehitlerin emanetlerine sahip çıkılacak

ANKARA (AA) - Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, yaklaşık 400 şehit ve gazi yakının yönelik "Şehidimin Emanetleri" adlı projenin tanıtımı yapıldı.

İlçede Kahramankazan 15 Temmuz Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı Dernekler Daire Başkanlığı, Kaymakamlık, Belediye ve Gençlik Spor İlçe Müdürlüğünce desteklenen projenin tanıtımı için belediyenin çok amaçlı salonunda toplantı düzenlendi.

Toplantıya, şehit aileleri ve gazilerin yanı sıra ilçe protokolü katıldı.

Proje koordinatörü Seçil Sarıkaya burada yaptığı açıklamada, projenin amacının şehitlerin anılarının yaşatılması, çeşitli aktivitelerle şehit yakınları ve gazilere moral ve motivasyon desteği vererek sosyal hayata entegrasyonlarını sağlamak olduğunu söyledi.

Yaklaşık 400 şehit ve gazi yakınının yararlanması planlanan projenin bütçesinin 63 bin 225 lira olduğunu ifade eden Sarıkaya, bütçenin bu kadar düşük olmasının nedeninin, projeye katkı sağlayan kişilerin hiçbir ücret talep etmemesi olduğunu anlattı.

6 ay uygulanacak proje kapsamında şehit ve gazi ailelerine istekleri doğrultusunda moral ve motivasyonlarını artırıcı seminerler, kurslar ve il dışı geziler düzenlenecek.

Proje sonunda şehit ve gazi çocuklarının çektiği doğa fotoğrafları ile yaptıkları sanatsal çalışmalar sergilenecek, dernek yararına satışa sunulacak.