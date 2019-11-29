Şehitlerimizi uğurluyoruz

Hakkari Davul Tepe Üs bölgesine yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Bünyamin Duymaz, memleketi Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Duymaz (27) için cuma namazı sonrası Kadışehri ilçesine bağlı Yelten köyü meydanında tören düzenlendi.

Törene, şehidin yakınları, Yozgat Valisi Kadir Çakır, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, daire müdürleri ve çok sayıda kişi katıldı.

Törende, şehidin annesi Keziban ve babası Arif ile eşi Hatice Duymaz kucağında taşıdığı 1,5 yaşındaki kızı Zeynep İkra ile tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin ağabeyi Fazıl Duymaz da cenaze aracında tabuta sarılarak ağladığı sırada baygınlık geçirdi.

Şehidin öz geçmişinin okunması ve dua edilmesinin ardından İl Müftü Yardımcısı Süleyman Eroğlu cenaze namazını kıldırdı.

Duymaz'ın naaşı, köylüler tarafından yaklaşık 250 metre uzunluğunda oluşturulan insan zinciriyle elden ele ulaştırıldığı köy mezarlığında toprağa verildi.

Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz cenazesi Bartın'da defnedildi

22 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Furkan Yılmaz'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Bartın Devlet Hastanesinden alınarak konvoy eşliğinde merkeze bağlı Büyükkızılkum köyündeki evinin önüne getirildi.

Şehit Yılmaz'ın babası Ayhan, annesi Ayşe ve kardeşi Berat Berke ile akrabaları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Evde helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, Kızılelma köyü meydanına getirildi.

Kur'an-ı Kerim okunması sonrası İl Müftüsü Abdülcelil Çakar tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Oğlunun tabutunun yanında durmakta güçlük çeken anne Yılmaz'a sağlık ekipleri destek oldu.

Şehit Yılmaz'ın naaşı, askeri manga tarafından alınarak Kızılelma köyündeki aile kabristanında toprağa verildi.

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Bartın Valisi Sinan Güner, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanı Tuğgeneral Ahmet Davutçu, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Belediye Başkanı Cemal Akın, Garnizon Komutanı Mustafa Çalışkan, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş ile daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Davul Tepe Üs Bölgesi'nde yıldırım isabet etmesi sonucu Jandarma Astsubay Çavuş Bünyamin Duymaz ve Jandarma Uzman Çavuş Furkan Yılmaz şehit olmuştu.