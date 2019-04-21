Şehitlerimizi uğurluyoruz

KIRIKKALE (AA) - Türkiye-Irak sınır hattında devam eden operasyonlarda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Şevket Çetin, memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Çetin'in (27) naaşı, Yüksek İhtisas Hastanesi morgundan alınarak, Nur Camisi ve Külliyesi'ne getirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve protokol üyeleri, burada şehidin babası Doğan Çetin ve diğer aile fertlerine başsağlığı diledi.

Bakan Selçuk, bir süre şehidin annesi Havva Çetin ile ilgilendi. Oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döken anne Çetin, "Vatan sağ olsun, düşmanlarıma inat dik duracağım. Onları Allah'a havale ediyorum. 4 tane kardeşini daha vatana feda ederim." diye ağıt yaktı.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından, protokol üyeleri ve vatandaşlar, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunu top arabasına kadar taşıdı.

Bir süre top arabasında taşınan şehidin naaşı, daha sonra Balışeyh ilçesi İzzettin köyü mezarlığında defnedildi.

Törene, şehidin yakınları, Bakan Selçuk, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile çok sayıda vatandaş katıldı.