Şehitlerimizi uğurluyoruz

HAKKARİ (AA) - Türkiye-Irak sınır hattındaki terör operasyonunda çıkan çatışmada şehit olan 4 askerin naaşı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın da katıldığı törenle memleketlerine uğurlandı.

Milli Savunma Bakanı Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar, Türkiye-Irak sınır hattındaki terör operasyonunda çıkan çatışmada şehit düşen piyade sözleşmeli erler Erhan Çiyapul, Murat Şahin, Şevket Çetin ve Yener Kırıkcı için Selahaddin Eyyübi Havalimanı'nda düzenlenen uğurlama törenine katıldı.

Havalimanındaki tören şehit naaşlarının ambulanslarla havalimanına getirilmesiyle başladı. Okunan duaların ardından tören mangası naaşları ambulanslardan aldı.

Omuzlarda taşınan şehit naaşları, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklara alındı.

Bakan Akar ve komutanların şehit Murat Şahin'in bölgede asker olan kardeşi Onur Şahin'e başsağlığı dilemesinin ardından uçaklar, şehitlerin cenazelerini, son yolculuklarına uğurlanacakları memleketlerine götürmek üzere Selahaddin Eyyübi Havalimanından hareket etti.