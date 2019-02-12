Şehitlerimizi uğurluyoruz

NİĞDE (AA) - İstanbul Çekmeköy'de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Astsubay Üstçavuş Yakup Avşar'ın (28) cenazesi, Niğde'de toprağa verildi.

Şehit Avşar'ın naaşı İstanbul'da düzenlenen törenin ardından hava yoluyla Nevşehir'e, oradan da kara yoluyla Niğde merkez Şahinali Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü.

Babaevinde helallik alınmasının ardından, şehidin cenazesi Fatih Sultan Mehmet Camisi'ne getirildi.

Törende, şehidin özgeçmişi okundu ve dua edildi. Şehidin naaşı, İl Müftü Vekili Ali Çetin'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Niğde Şehitliği'nde defnedildi.

Törene, şehidin babası Zekeriya, annesi Fati, eşi Mürşide Avşar, kardeşleri ve yakınlarının yanı sıra Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, Kırıkkale Mühimmat Ana Depo Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Belediye Başkanı Rifat Özkan, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İstanbul'da yaşayan Şehit Avşar'ın 1,5 yıllık evli olduğu ve yaklaşık 10 gün önce umreden döndüğü öğrenildi.

2013 yılında 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığına atanan Teknisyen Astsubay Üstçavuş Yakup Avşar'ın başarılı çalışmalarından dolayı 16 takdirle ödüllendirildiği belirtildi.

İstanbul Çekmeköy'de askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 asker şehit olmuştu.