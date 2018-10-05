Şehitlerimizi uğurluyoruz

KIRIKKALE (AA) - Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyla düzenlediği saldırıda ağır yaralanan ve Ankara'ya nakledildiği sırada şehit düşen Uzman Çavuş Yahya Şen (24) memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı.

Batman Bölge Devlet Hastanesi'nden alınarak, uçak ambulansla Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'ne nakledildiği sırada şehit düşen Şen'in Türk bayrağına sarılı naaşı, cuma namazı vakti Yüksek İhtisas Hastanesi morgundan alınarak Kırıkkale il merkezindeki Nur Camisi ve Külliyesi'ne getirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, burada şehidin babası Emrullah Şen ve diğer aile fertlerine başsağlığı diledi.

Cuma vakti İl Müftüsü Şahin Yıldırım'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Soylu ile Erdoğan ve diğer protokol üyeleri, şehidin tabutunu cenaze aracına kadar taşıdı. Bu sırada bir vatandaş Bakan Soylu'ya ''Vatan hainleri için idam istiyoruz.'' diye seslendi.

Şehidin naaşı, daha sonra Balışeyh ilçesi Akçakavak köyü mezarlığında defnedildi.

Törene, şehidin yakınları, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, Kırıkkale milletvekilleri AK Parti'li Ramazan Can, MHP'li Halil Öztürk ve CHP'li Ahmet Önal ile Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile binlerce vatandaş katıldı.

Batman'ın Gercüş ilçesi Yemişli köyü ile Mardin'in Dargeçit ilçesi Umutlu köyü kırsalında dün operasyona giden askerleri taşıyan zırhlı askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirilmişti. Saldırıda 8 asker şehit düşmüş, bir asker yaralanmıştı.