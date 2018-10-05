Şehitlerimizi uğurluyoruz

ANKARA (AA) - Batman'ın Gercüş ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Özgür Can İnce, son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit İnce için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde askeri tören düzenlendi. Cami avlusuna kortej eşliğinde getirilen tabutun başında askerler nöbet tuttu. Şehit ailesi ve yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Ayakta güçlükle duran şehidin annesi Sündüz İnce, cami avlusuna sağlık ekiplerinin yardımıyla tekerlekli sandalyeyle getirilirken, şehidin babası Ömer ile kardeşi Ayhan İnce de cenaze törenine askeri üniformayla katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, askerlerin omuzlarında top arabasına alındı.

Etimesgut ilçesindeki Elvanköy Mezarlığı'na götürülen İnce'nin naaşı, buradaki şehitliğe defnedildi.

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara Valisi Ercan Topaca, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, bazı siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.