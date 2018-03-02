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Şehitlerimizi uğurluyoruz

- Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç, memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı - Kent merkezindeki tarihi namazgahtaki cenaze törenine binlerce vatandaş katıldı

02 Mart 2018 Cuma 17:15
Şehitlerimizi uğurluyoruz
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KONYA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda 23 yaşında şehit düşen Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç, memleketi Konya'da toprağa verildi.

Beyhekim Devlet Hastanesi morgundan alınan şehit Koç'un cenazesi, merkez Selçuklu ilçesi Kılıçarslan Mahallesi Urfa Sokak'taki babaevine getirildi. Şehidin naaşı, burada ailesi ve yakınları tarafından karşılandı.

Şehidin naaşı, helallik alınmasının ardından, Musalla Mezarlığı'na getirildi. Şehidin babası Ahmet Koç burada, oğlunun tabutuna sarıldı. Duygusal anların yaşandığı törende baba Ahmet Koç'u, yakınları teselli etti.

İl Müftüsü Ali Akpınar'ın Musalla Mezarlığı'ndaki tarihi namazgahta kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Konya Şehitliği'ne defnedildi.

Bekar ve dört kardeşin en büyüğü olan Şehit Koç'un, doğum gününden bir gün sonra şehit olduğu öğrenildi.

Cenaze törenine, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Konya Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, milletvekilleri, Cumhuriyet Başsavcısı Bestami Tezcan, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ve binlerce vatandaş katıldı.

Anahtar Kelimeler:
CenazeKonyaşehit
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