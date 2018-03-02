Şehitlerimizi uğurluyoruz

ESKİŞEHİR (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen 25 yaşındaki̇ Recep Çeti̇n Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Çetin'in Türk bayrağına sarılı naaşı askeri uçakla Muharip Hava Kuvveti Komutanlığına getirildi. Burada düzenlenen askeri törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Özdemir Çakacak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan katıldı.

Şehidin cenazesi daha sonra Reşadiye Camisi'ne getirildi. Bu sırada şehidin babası Eyüp Çetin (54), annesi Sevgi Çetin (46), eşi Yeter Çetin (23) ile kız kardeşi Seda Çetin (20) ile yakınları da törenin yapılacağı caminin avlusunda Valilik tarafından kendileri için ayrılan taziye alanına geçti.

Buradaki törene Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdür Engin Dinç, diğer yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bir çocuk babası şehidin naaşı, İl Müftüsü Bekir Gerek'in kıldırdığı namazın ardından top arabasına konuldu. Çetin'in cenazesi, askeri törenin ardından Kanlıpınar Şehitliği'ne defnedildi.

