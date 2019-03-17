KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Günaydın, mesajında, 18 Mart'ın vatanı ve milleti uğruna toprağa düşen aziz şehitlerin, kahramanların yazmış olduğu müstesna destanlardan olduğunu vurguladı.

Çanakkale Savaşı'nın hem Türk tarihi hem de dünya tarihinin dönüm noktalarından biri olduğunu belirten Günaydın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Çanakkale Savaşı, bir daha dönmemek üzere cepheye giden şanlı ecdadımızın, dünyada emsali olmayan, tarihimizde müstesna yeri olan bir kahramanlık destanıdır. Bu şanlı zaferin kazanıldığı 18 Mart günü aynı zamanda vatanı uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin hatırasını canlı tutmak ve bu ruhu daha sonraki nesillere aktarmak amacıyla 'Şehitler Günü' olarak kabul edilmiştir. Çanakkale Zaferi, dönemin imkansızlıklarına rağmen bağımsızlığı, şerefi ve vatanı uğruna hiçbir engel ve fedakarlıktan çekinmediğini gözler önüne seren milletimizin, azminin kutsal değerlerinden, asla ödün vermeyeceği konusundaki kararlılığının açık bir göstergesidir."

"Bizler, yokluklar ve imkansızlıklar içinde bile 'Çanakkale Geçilmez' dedirten sağlam bir iradenin ve ruhun mirasçıları olarak bu zaferi; sadece geçmişimize ait bir başarı olarak değil, halen sürdürmekte olduğumuz şerefli ve kararlı yürüyüşümüzün en önemli kaynaklarından biri olarak görüyoruz." diyen Günaydın, şöyle devam etti:

"Tarih boyunca milli ve manevi değerlerine yürekten bağlı bir millet olarak, özgürlüğümüz ve bağımsızlığımızdan asla taviz vermeyeceğimizi, bugün de aynı anlayışla tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyoruz. Bu düşüncelerle, Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü'nde bu toprakları bize mukaddes bir vatan olarak emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımızın bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliği için hayatını feda etmekten çekinmeyen aziz şehitlerimizi, vefat eden gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, gazilerimize sağlık ve huzur dolu bir hayat temenni ediyorum."