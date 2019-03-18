SİVAS (AA) - Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla Suşehri ilçesinde tören düzenlendi.



Suşehri Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende çelenklerin sunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından Suşehri Kaymakam Vekili Çağlar Partal, kaymakamlık makamında şehit yakınlarını ve gazileri kabul etti.

Daha sonra Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Suşehri Çok Programlı Lisesi Müdürü Emin Danış yaptı.



Şiirlerin okunmasının ardından, öğrenciler tarafından hazırlanan "Çanakkale Destanı" oratoryosu sahnelendi.



İlçe genelinde düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.



Programa, Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, kurum amirleri, öğrenciler, siyasi partilerin belediye başkan adayları ve vatandaşlar katıldı.







